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        Malatya'da kitap fuarında korsanla mücadele standı açıldı

        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında, İl Emniyet Müdürlüğünce korsanla mücadele standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:18
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        Malatya'da kitap fuarında korsanla mücadele standı açıldı
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        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında, İl Emniyet Müdürlüğünce korsanla mücadele standı açıldı.

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanında yazarlarla okurları buluşturdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ise fuarda korsanla mücadele standı açtı.

        Fuarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Fikir Marka Değerimiz Korsanla Mücadele Görevimiz" sloganıyla stant kuruldu.

        Standa gelen ziyaretçilere dağıtılan broşürde, "hayal gücü kopyalanamaz" ifadelerine yer verilerek, korsan kitabın nasıl ayırt edilmesi gerektiği, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile telif hakkının ne olduğuyla ilgili bilgi yer aldı.

        Korsan, sahte ve taklit ürünlerin insan sağlığına, ülke ekonomisine ve gelişmesine verdiği zararlar standı ziyaret edenlere anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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