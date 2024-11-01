Malatya'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

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