Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

        Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Cumhuriyet konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

        Malatya Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen konserde Şarkıcı Sinan Akçıl, sevenleriyle buluştu.

        Konserde Akçıl, sevilen şarkılarını sahnede seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da depremde yıkılan polis merkezi amirliği binası hayırsever desteğ...
        Malatya'da depremde yıkılan polis merkezi amirliği binası hayırsever desteğ...
        Malatya'da otomobil, devrilip alev aldı; 2 ölü
        Malatya'da otomobil, devrilip alev aldı; 2 ölü
        Malatya'da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü
        Malatya'da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü
        Depremden etkilenen Yeşilyurt'ta 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını...
        Depremden etkilenen Yeşilyurt'ta 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını...
        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı