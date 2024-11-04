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        Malatya'da ÖNEM projesiyle 8 bin 675 çocuğa sosyal destek sağlanacak

        Malatya Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında, 8 bin 675 çocuğa sosyal destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:36
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        Malatya'da ÖNEM projesiyle 8 bin 675 çocuğa sosyal destek sağlanacak
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        Malatya Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında, 8 bin 675 çocuğa sosyal destek verilecek.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, geleceğin teminatı çocukların ellerinden sımsıkı tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Herkesin eşit şartlarda dünyaya gelmediğini belirten Yavuz, kiminin henüz anne karnında kiminin hemen doğduktan sonra kiminin de başka zamanlarda anne veya babasını kaybettiğini ya da yaşam koşulları gereği anne ve babanın boşandığını veya toplumsal dezavantajların söz konusu olabileceğini ifade etti.

        Yavuz, projenin ilkini 2009'da İstanbul'da başlattıklarını, daha sonra görev yaptığı tüm illerde uyguladıklarını anımsatarak, hedef kitlelerinin yetim ve öksüz, parçalanmış aile çocukları, evinde bağımlı bulunan bireyler, anne veya babasından biri cezaevinde bulunan veya psikolojik sorunu bulunan çocuklar olduğunu bildirdi.

        İlgi, sevgi ve şefkat açığını barındıran bireylere yönelik çeşitli faaliyetleri kapsayan bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

        "Sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerle evlatlarımıza doğru rol model olabilmek, evlatlarımızı dış etkenlerden korumak, onlara sorun çözme becerisi kazandırmak, kişilik inşasında destek olmak, milli ve manevi değerleri içselleştirerek davranış haline dönüştürülmesine rehberlik etmek üzere onların içinde var olan iyilikleri, güzellikleri daha da arttırmak ve ortaya çıkarmak istiyoruz. Proje bilimsel bir süreci de ifade ediyor. ÖNEM toplumsal bir projedir. Valiliğimizin koordinasyonunda çocuklarımıza doğru rol model olabilecek herkesin içinde bulunduğu, kapsayıcı bir toplumsal sorumluluk projesidir. Evlatlarımızın elinden sımsıkı tutacağız, hayata hazırlayacağız. Onların sosyal, kültürel, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sunacağız ve evlatlarımızı vatanımıza, milletimize faydalı birer birey olma yolunda onlarla birlikte yürümek istiyoruz."

        Projeye katkı sunmak isteyen herkesi kendileriyle iş birliği yapmaya davet eden Yavuz, "Şikayet eden değil inisiyatif alan, sorun ortaya çıktığında hareket eden değil sorun ortaya çıkmadan önce önleyici yaklaşımlar sergileyen proaktif bir yaklaşımı benimseyen bu projemizin ilimize, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Proje kapsamında belirlenen 8 bin 675 çocuğa çeşitli sosyal destekler sağlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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