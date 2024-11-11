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        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:12
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        Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

        Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi.

        İşçilerin cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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