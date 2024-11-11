Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü

Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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