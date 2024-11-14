Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da sis etkili oldu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Yoğun sis nedeniyle ilçenin özellikle Karakaya Barajı'na yakın bölgelerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

        Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinden piknik etkinliği
        Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinden piknik etkinliği
        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
        Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi TAKE Projesi ile tarıma kazandırıldı
        Malatya'da 49 bin 755 dekar arazi TAKE Projesi ile tarıma kazandırıldı
        Malatya Stadyumu yeniden seyirciyle buluşacak
        Malatya Stadyumu yeniden seyirciyle buluşacak