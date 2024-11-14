Malatya'da sis etkili oldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis nedeniyle ilçenin özellikle Karakaya Barajı'na yakın bölgelerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
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