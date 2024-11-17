Malatya'da hafızlığı tamamlayan 244 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Malatya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 244 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Malatya Merkez Spor Salonu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in sadece ezberlemek ve okumak için değil, anlamak ve hayata yansıtmak için inmiş bir nizam kitabı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an Eğitim Merkezleri kurduğunu kaydeden Akbulut, bu merkezlerin hafızlığını yapmış ve ortaokulu bitirmiş çocukların lise öğrenimini devam ettireceği "modern bir medrese" olduğunu dile getirdi. Akbulut, şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı'na yeni nesil yetiştirmenin çabasıyla Kur'an Eğitim Merkezlerini kurduk. Rize, İstanbul, Ankara ve Bursa'da 4 Erkek Kuran Eğitim Merkezimiz var. Bu 4 Kur'an Eğitim Merkezine o kadar çok başvuru aldık ki... Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah izin verirse Malatya'da hem kız hem erkek öğrencilerimize Kur'an Eğitim Merkezi açacağız."

Kur'an kurslarındaki öğrenci sayılarına dikkat çeken Akbulut, "Hamdolsun devletimizin imkanlarıyla 4 yaşından itibaren aklın alabileceği sınıra kadar her yaşa hitap eden programlarla büyük hizmet veriyoruz. 200 bini aşan 4-6 yaş çocuğumuz var bugün ve 2013'ten bugüne 1,5 milyon çocuk bu hizmetten yararlandı. 7-10 yaşta ise 55 bin yavrumuz var. 100 bini hedefliyoruz. Şu anda Kur'an kurslarımızda 86 bin hafız çocuğumuz var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Bünyamin Akyüz ise 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında imam hatip ortaokullarında başlattıkları program dahilinde icazet törenine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akyüz, 10 yıllık proje içerisinde şu anda 18 bin 208 öğrencinin bulunduğunu ve bundan sonra da devam ettirileceğini dile getirdi. Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz da Allah'tan hafızları her türlü sıkıntıdan korumasını dileyerek, "İnşallah bu hafızlığı ömür boyu, en güzel şekilde sürdürürsünüz ve bu hafızlıktan ve Kur'an'dan hepimizin alabildiği kadar hisse sahibi olmamıza vesile olursunuz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de genç hafızların sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle kalmadığını, aynı zamanda bu mukaddes kitabın emirlerini hayatlarına nakşetmek üzere bir başlangıç yaptığını söyledi. İl Müftüsü Ramazan Dolu ise hafızların Kovid-19 salgını ve deprem gibi iki önemli sıkıntıyı atlattığını dile getirerek, "Deprem dönemine rağmen, Kovid-19 salgın hastalığına rağmen hafızlarımız pes etmediler, fedakarca ve gayretle hafızlıklarını tamamladılar." dedi.