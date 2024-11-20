Depremden etkilenen Malatya'da hayırsever desteğiyle yaptırılacak okulun temeli atıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da hayırsever iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulunun temeli törenle atıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Mahallesi Evliya Caddesi'nde düzenlenen törende, temeli atılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Malatyalı iş insanlarının kente gösterdiği ilginin her türlü takdirin üzerinde olduğunu anlatan Yavuz, bunun eğitime yönelik olmasının daha da kıymetli hale geldiğini söyledi.

Yavuz, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Eğitim sadece bilgi değil yaşamaktır. Biz eğitimi insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Yoksa insanlara sadece bilgi yükleyen sadece bilen değil yaşayan insanlar olarak da eğitimi önceliyoruz. O yüzden eğitim ve öğretim yılı diyoruz." dedi.

Malatya'nın depremde büyük bir felaket yaşadığını belirten Yavuz, şöyle devam etti: