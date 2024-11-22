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        Yeni Malatyaspor 665 gün sonra seyircisinin karşısına çıkacak

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:49
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        Yeni Malatyaspor 665 gün sonra seyircisinin karşısına çıkacak
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıkacak.

        Yeni Malatya Stadı'ndaki son maçını 29 Ocak 2023'te Eyüpspor ile oynayan Malatya ekibi, depremler nedeniyle ligden çekilmek zorunda kaldı.

        Depremlerden etkilenen ve çoğu futbolcusu ile yolları ayrılan sarı-siyahlılar, hakları saklı kalmak kaydıyla 2023-2024 sezonunda da yer almadı.

        Yeni Malatyaspor, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle bu sezon da ligden çekilmek istese de bu talep uygun görülmedi ve lige başlamak zorunda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor-Pendikspor karşılaşması, Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadığı için oynanmadı.

        Ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ertelenen Yeni Malatyaspor, 3. haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını ise Yeni Malatya Stadı'nın 6 Şubat 2023'ten sonra depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle Şanlıurfa'da oynadı.

        Stattaki sorunların devam etmesi üzerine Malatya ekibi, iç saha maçlarını deplasmanda oynar hale geldi.

        Ligin 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK müsabakasını Ankara'da, 7. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Şanlıurfa'da, 9. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesini Ankara'da, 11. haftadaki Sakaryaspor maçını ise Gaziantep'te oynayan Yeni Malatyaspor, 13. haftadaki Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        Malatya ekibi, yarın oynayacağı İstanbulspor maçıyla 665 gün sonra seyircisine yeniden "merhaba" diyecek.

        Yeni Malatyaspor, -3 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

        - "Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmamız gerekiyor"

        Yeni Malatyaspor'un tribün lideri Murat Alpay, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Malatya'da uzun zaman sonra takımlarıyla buluşacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını anlatan Alpay, şöyle devam etti:

        "Çok zor bir deprem felaketi yaşadık. Maddi, manevi olarak her şeyi kaybetmiş bir şehiriz. Şehrimizin tamamı neredeyse yıkılmış durumda tabii biz bu zaman zarfı içerisinde şehrimizi hiçbir zaman bırakmadık. Bu süreçte şehrimizde kaldık ve dernek olarak taraftarlarımıza, halkımıza yardımlarda bulunduk. Yaralıyız, eksiğiz, tam değiliz, yıkık bir şehirde kalmış bir toplumuz ama Allah'ın izniyle yavaş yavaş şehrimiz toparlanıyor. Bu süreçte olmazsa olmazlarımızdan Yeni Malatyaspor var. Çok uzun zaman oldu, stadımız eksik de olsa bir şekilde tribünler açılacak. Biz de her zaman olduğu gibi yine statta yerimizi alacağız. Büyük bir koreografi çalışması içerisindeyiz, Allah'ın izniyle şehrimizi de temsil eden güzel bir koreografi yapacağız."

        Malatya'yı çok sevdiklerini anlatan Alpay, "Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim için nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Üçüncü lig olsun, amatör olsun biz sevdamızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Malatyaspor neredeyse biz hep orada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Çok mutlu ve heyecanlıyız"

        Derebeyleri Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Murat Soysal ise Yeni Malatya Stadı'nda 600 günü aşkın süredir maç oynanmadığını hatırlatarak, stat gibi şehrin de durumunun çok iyi olmadığını söyledi.

        İnsanların tekrar toparlanması, sosyal anlamda ayağa kalkması için başta futbol olmak üzere konser gibi sosyal etkinliklere çokça ihtiyaç olduğunu anlatan Soysal, şunları kaydetti:

        "Bu şehirde insanların morali bozuk. İnsanların morali zamanla düzelecek ama bunun düzelmesi için de bu tür spor ve sanatsal etkinlikler morali üst seviyeye çekecektir. Bu şehrin büyüklerinden bu tür etkinliklere destek bekliyoruz. Tekrar Yeni Malatyaspor'umuza kavuşacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu ortamı bizlere sağlayan herkese teşekkür ederiz."

        Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Perihan Bozkurt ise yarın İstanbulspor ile sahalarında karşılaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Rakiplerinin de kente gelerek kampa girdiğini anımsatan Bozkurt, taraftarı maça beklediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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