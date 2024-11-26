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        Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı

        Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı, 45 kırsal mahallede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:31
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        Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı
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        Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı, 45 kırsal mahallede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanında 269 araç ve 1046 personelle yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan mahalle yollarından 337'si Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

        Akçadağ'da 6, Arapgir'de 4, Arguvan'da 8, Darende'de 7, Hekimhan'da 11, Kuluncak'ta 8 ve Yazıhan'da 1 mahalle yolunun açılması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, kar yağışının devam ettiği Pütürge ilçesinde açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok kez yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, karla mücadeleyi sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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