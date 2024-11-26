Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı, 45 kırsal mahallede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanında 269 araç ve 1046 personelle yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan mahalle yollarından 337'si Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Akçadağ'da 6, Arapgir'de 4, Arguvan'da 8, Darende'de 7, Hekimhan'da 11, Kuluncak'ta 8 ve Yazıhan'da 1 mahalle yolunun açılması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.