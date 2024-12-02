Malatya Valisi Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, engelli vatandaşların iş hayatında, sporda, sanatta ve eğitimde elde ettikleri başarılarla yalnızca zihinlerde var olan engellerin aşılabileceğinin en büyük kanıtı olduklarını belirtti.

Engellilerin azmi, sabrı ve başarılarının örnek teşkil ettiğini aktaran Yavuz, devletin engelli vatandaşları için sunduğu sosyal desteklerin, istihdam olanaklarının eğitim fırsatlarının ve erişilebilirlik çalışmalarının onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamayı amaçladığını ifade etti.