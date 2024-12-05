Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

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