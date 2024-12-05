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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:27
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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