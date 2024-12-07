Stat:YeniMalatya
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk Avdaş,
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Dk. 80 Eray Şişman), Atakan Müjde (Dk. 80 Enes Nas), Kerem Altunışık (Dk. 46 Furkan Söyler), Mehmet Güneş, Burak Efe Yaz (Dk.46 Murat Şamil Güler), Mert Miraç Altıntaş, Halil İbrahim Atcı (Dk. 71 Mehmet Emin Taştan)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Yunus Emre Gedik, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Mesut Can Tunalı), Pedrinho (Dk.77 Mijo Caktas), Mendes (Dk. 46 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan, Beridze (Dk. 72 Barış Alıcı), Marcao (Dk. 72 Ahmet Sağat)
Goller: Dk. 13 Onur Öztonga, Dk. 23 ve 74 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor), Dk. 50 Alperen Arslan, Dk. 59 Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor)
MALATYA
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