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        Kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlandı

        Türkiye'den 2024 yılında 410 milyon 891 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:15
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        Kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlandı
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        Türkiye'den 2024 yılında 410 milyon 891 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yılın geride kalmak üzere olduğuna değindi.

        Kayısı ihracatının depremin getirdiği bütün olumsuzluklara, zorluklara ve sıkıntılara rağmen 23 aydır aralıksız devam ettiğini kaydeden Özcan, kuru kayısı ihracatının da dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini ifade etti.

        Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki gelişmelere rağmen kayısının Malatyalılar ve ülke açısından yüzleri güldürecek rakamlarla 2024 yılını geride bıraktığını belirten Özcan, şu bilgileri verdi:

        "2024 yılının Aralık ayı ihracatımız 8 bin 565 ton olarak gerçekleşti. Bu yıl yaklaşık 1500 ton geçen yıla göre daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da 39 milyon 427 bin dolar da gelir elde etmişiz. 2024 yılının son 5 ayına baktığımız zaman bizim sezon diye adlandırdığımız yani 1 Ağustos'tan bu yana, geçen yıla göre her ay ortalama 2 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Toplamda bu 5 aylık sürede geçen yıla göre 10 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. 2024 yılında toplamdaki ihracat 76 bin 926 ton. Bunun karşılığında da hem ülke ekonomisine hem de bölge ve il ekonomisine 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlamışız. Geçen yıl (2023) toplamda gerçekleştirdiğimiz ihracat 70 bin tondu ve elde ettiğimiz gelir de 400 milyon dolar civarında bir rakamdı, hem miktar olarak bir artış söz konusu hem de gelir olarak bir artış söz konusu."

        Malatya'nın depremde ağır hasar aldığını, ciddi iş gücü kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Özcan, işletmelerin düşük kapasitelerle çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

        - Kayısı çekirdeği ihracatı da yüz güldürdü

        Üreticilere, ihracatçılara, tacir ve tüccarlara teşekkür eden Özcan, kayısı çekirdeği ihracatına da dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

        "Aralık ayında 597 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 milyon 420 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Toplamda baktığımız zaman özellikle çekirdek ihracatında geçtiğimiz yıllara göre önemli miktarlarda bir artış ve gelir söz konusu. Bu yıl 4 bin 931 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında 14 milyon 306 bin dolar da gelir elde etmiş olduk."

        Ramazan Özcan, en fazla kuru kayısı ihracat yapılan ülkelerin ABD, Fransa, Almanya olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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