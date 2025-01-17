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        Malatya merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlıya tutuklama

        Malatya'da merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:00
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        Malatya merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlıya tutuklama
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        Malatya'da merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi.

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Yozgat'ta belirlenen 7 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 2 senet, 3 ajanda, 2 av tüfeği, 28 mermi, 1 sentetik ecza hap ile 186 bin 550 lira ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere diğer 5'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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