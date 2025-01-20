Malatya'da aracın çarptığı vaşak öldü

Ekiplerce yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Yaklaşınca hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladı.

Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi kesiminde bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü.

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