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        Malatya'da aracın çarptığı vaşak öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak araç çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:47
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        Malatya'da aracın çarptığı vaşak öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak araç çarpması sonucu öldü.

        Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi kesiminde bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü.

        Yaklaşınca hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladı.

        Ekiplerce yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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