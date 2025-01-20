Malatya'da aracın çarptığı vaşak öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak araç çarpması sonucu öldü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak araç çarpması sonucu öldü.
Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi kesiminde bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü.
Yaklaşınca hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladı.
Ekiplerce yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
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