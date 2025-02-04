Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çelik deprem konutlarının yapımı sürüyor

Bu kapsamda Eskiköy Mahallesi'nde ise 78 çelik ev inşa ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede kalıcı konutların yapımı sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.