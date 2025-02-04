Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çelik deprem konutlarının yapımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede çelik deprem konutları yapılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede çelik deprem konutları yapılıyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede kalıcı konutların yapımı sürüyor.
Bu kapsamda Eskiköy Mahallesi'nde ise 78 çelik ev inşa ediliyor.
Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin, mahallelerindeki 78 çelik köy evinin yapımının sürdüğünü kaydetti.
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