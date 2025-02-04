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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çelik deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede çelik deprem konutları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:02
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çelik deprem konutlarının yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede çelik deprem konutları yapılıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede kalıcı konutların yapımı sürüyor.

        Bu kapsamda Eskiköy Mahallesi'nde ise 78 çelik ev inşa ediliyor.

        Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin, mahallelerindeki 78 çelik köy evinin yapımının sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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