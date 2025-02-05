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        Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleriyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılan anıta karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:01
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        Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleriyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılan anıta karanfil bıraktı.

        Özcan, beraberindekilerle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında, üzerinde depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfil bırakarak dua etti.

        Anıt önünde gazetecilere açıklama yapan Özcan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni eden Özcan, "Biz buradan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmadığımızı, onları yad etmek üzeri burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Depreme dayanıklı şehirler inşa etmek, ülkemizin ve milletimizin gündeminde olmak zorunda." diye konuştu.

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