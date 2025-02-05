Malatya'nın Darende ilçesinde yükselen afet konutları dronla görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan kalıcı konut ve köy evleri dronla görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Depremzedeler için TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yapılan 780 konut ve 1200 köy evinin inşaatı hızla ilerliyor.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan deprem konutu ve köy evlerinin yapım süreci dron ile görüntülendi.