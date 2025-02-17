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        Malatya'da inşaat temellerinde çıkan yer altı suyu sulamada kullanılacak

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan inşaat alanlarından çıkan yer altı suları biriktirilerek bitki ve ağaçlara "can suyu" olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:00
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        Malatya'da inşaat temellerinde çıkan yer altı suyu sulamada kullanılacak
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        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yapımına başlanan inşaat alanlarından çıkan yer altı suları biriktirilerek bitki ve ağaçlara "can suyu" olacak.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kent merkezindeki iş yerlerinin büyük kısmı yıkıldı ve ağır hasar aldı.

        Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı gibi bölgelerin yıkımı sonrasında, bölgede kalıcı çarşının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

        Binaların temel atımları esnasında bölgeden çıkan yer altı sularının kullanılabilmesi için proje üretildi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gazetecilere, Malatya'da depremin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Bölgede birçok alanda çalışma yaptıklarını aktaran Er, şunları kaydetti:

        "Çarşı Projesi'ni ihya ederken çok ciddi şekilde yer altı suyu çıkmaya başladı. Şu anda 6 kilometre uzunluğunda bir yağmur suyu kanalımız var. Bu yağmur suyu kanalımız Cengiz Topel Caddesi'nden gelip Fuzuli Caddesi'nde birleştikten sonra çevre yolunun altından deşarj oluyor. Biz bu yağmur suyu kanalına ilave olarak 6 kilometre daha inşa ediyoruz. Bu hattı kullanarak yine aynı şekilde yapacağız. İnşaat alanlarından çıkan suları bu hatlardan geçirerek Çarmuzu Deresi'ne aktaracağız. Bu suları, sulama suyunda kullanacağız. Bunları TOKİ ve MASKİ ile yapıyoruz. Malatya'mız için önemli bir proje. 12 kilometre yağmur ve yer altı suyu projesi yapmış olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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