Malatya'da 5 yılda 980 hastaya kemik iliği nakli yapıldı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 5 yılda 980 hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Onkoloji Hastanesi bünyesinde 2020 yılında hizmete giren Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı merkezleri arasında yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana merkeze başvuran 980 hasta, kemik iliği nakli sayesinde yeniden hayata tutundu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, söz konusu merkeze yurt içi ve dışından hasta geldiğini söyledi.

Geride bıraktıkları 5 yılda önemli ve ciddi operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Erkurt, şöyle devam etti:

"Yılda ortalama 200 kemik iliği nakli yapıyoruz. 2024 yılı ve son 5 yılın ortalamasıyla Türkiye'de en çok kemik iliği nakli yapan merkez burası. Geçen yıl 183, son 5 yılda ise 980 nakil yaptık. Burada kan kanseri olarak tabir edilen akut lösemiler, kronik lösemiler, kalıtsal kemik iliği hastalıkları, lenf kanserleri gibi birçok hastalığa kemik iliği nakli yapılıyor."

- "Hastalarımızın 4'te 3'ü dışarıdan geliyor"

Erkurt, söz konusu merkezin aynı zamanda yurt dışından gelen hastalara da şifa verdiğini ifade etti.

Operasyon ve sonrasında verilen hizmetlerden para alınmadığını vurgulayan Erkurt, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın 4'te 3'ü dışarıdan geliyor. Türkiye'nin her yerinden hastalar kemik iliği nakli olmak için buraya geliyor. Sağlık turizmi ile Gürcistan, Özbekistan ve Irak'tan gelen hastalara da kemik iliği nakli yaptık. Burası devletin hastanesi ve ücretsiz. Kemik iliği nakli ve sonrasındaki takiplerde ücret alınmamaktadır. Hastalarımız rahatlıkla buraya gelip tedavilerini yaptırabilir. "

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, 18-50 yaş arasındaki herkesi kök hücre vericisi olmaya davet etti.