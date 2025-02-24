Doğanşehir'de soğuk hava etkili oluyor

Son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini ayaza bırakırken, termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 21'i gösterdi.

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