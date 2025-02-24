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        Doğanşehir'de soğuk hava etkili oluyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:12
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        Doğanşehir'de soğuk hava etkili oluyor
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        Son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini ayaza bırakırken, termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 21'i gösterdi.

        Soğuk hava ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilerken sular buz tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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