Doğanşehir'de soğuk hava etkili oluyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.
Son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini ayaza bırakırken, termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 21'i gösterdi.
Soğuk hava ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilerken sular buz tuttu.
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