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        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:20
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        Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Talha Taş (22) idaresindeki 44 HL 067 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı’nda refüje çarparak devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Taş kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde sıkışan İ.Ç. itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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