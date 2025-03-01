Malatya'da Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazana özel etkinlikler düzenlenecek

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun manevi ziyaretgahlarından hak arasında Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi ramazan ayında ilahi dinletileri, orta oyun gibi birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından organize edilen etkinlikler, ziyaret ve ibadet için gelenlere ramazanın manevi atmosferini yaşatacak.

Külliyede gerçekleştirilecek programlar arasında avluya kurulan kış bahçesinde tatlı, salep, çay, kahve, şerbet, lokum, mısır ve sıcak helva ikram edilecek.

Akşam namazı sonrası sohbet ve ilahi dinletisi ile beraber çocuklar için yarışmalar düzenlenip, çeşitli kitap, takı ve oyuncak hediye edilecek.

Yine aileler için kukla gösterileri, orta oyunlar ve gölge oyunları sergilenecek.