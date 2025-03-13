Doğanşehir'de çiğdemler çiçek açtı
Doğanşehir ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Doğanşehir ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
İlçenin yüksek yerlerinde bulunan çiğdemler, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirmeye başladı.
Baharı müjdeleyen çiğdemler, doğaya renk kattı.
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