Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karakaya Baraj Gölü kıyısında Bent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.

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