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        Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Kale ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:10
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        Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'nın Kale ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karakaya Baraj Gölü kıyısında Bent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 40 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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