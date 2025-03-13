Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Kale ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Malatya'nın Kale ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karakaya Baraj Gölü kıyısında Bent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 40 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
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