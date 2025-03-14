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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:46
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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi
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        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.Y, M.G, Y.Y. ile yaşamını yitirenlerin yakınları ile avukatlar katıldı.

        Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

        Savcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti raporuna göre, binanın deprem yönetmeliğine aykırı bir şekilde kapsamlı tadilat yapılması, uygulama ve denetime dair eksiklikler nedeniyle yıkıldığını belirtti.

        Yurt dışında olan sanık Ö.G’nin dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, bazı sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, verilecek olan cezanın da üçte bir oranında arttırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Mayıs’a erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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