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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:42
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Egemen Savran

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Emir Ulusoy, Murat Şamil Güler (Dk. 62 Kerem Altunışık), Enes Savucu (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Halil Atçı (Dk. 85 Metehan Ünal), Umut Tanış (Dk. 85 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Furkan Söyler (Dk. 85 Ömer Ataş)

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Onur Akyüz, Berkay Dabanlı, Salih Dursun, Çağtay Kurukalıp, Dovedan, Johnson, Tresor Doh (Dk. 88 Alper Demirol), Göktan Gürpüz (Dk. 88 Barış Kalaycı), Atakan Çankaya (Dk. 67 Talha Ülvan), Camacho, Andre Gray (Dk. 88 Baran Demiroğlu)

        Goller: Dk. 45+3 Atakan Çankaya, Dk. 73 Andre Gray (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Atakan Çankaya, Dk. 40 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 36 Enes Nas, Dk. 40 Umut Tanış, Dk. 60 Emir Ulusoy (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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