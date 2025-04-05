Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmasına başlandı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, doludan zarar gören kayısı bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmasına başlandı
        ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, doludan zarar gören kayısı bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

        Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece saatlerinde lokal olarak meydana gelen dolu yağışları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarına başlamıştır. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Malatya'da dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu
        Malatya'da dolu bazı kayısı bahçelerinde zarara neden oldu
        Doğanşehir'de dolu yağışı etkili oldu
        Doğanşehir'de dolu yağışı etkili oldu
        Çocuk Üniversitesi'nde geleceğin bilim insanları yetişiyor
        Çocuk Üniversitesi'nde geleceğin bilim insanları yetişiyor
        Malatya'da MAGİNDER, "boykot çağrılarına" tepki gösterdi
        Malatya'da MAGİNDER, "boykot çağrılarına" tepki gösterdi
        Malatya'da yolcu minibüs devrildi; 5 yaralı
        Malatya'da yolcu minibüs devrildi; 5 yaralı
        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı