Malatya'da doludan zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmasına başlandı

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece saatlerinde lokal olarak meydana gelen dolu yağışları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarına başlamıştır. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

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