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        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini paylaştı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk çeyreğine ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:09
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        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini paylaştı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk çeyreğine ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

        Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini belirterek, 1 Ocak-31 Mart 2025 tarihleri arasında 22 operasyon gerçekleştirdiklerini, 27 şüpheliyi gözaltına aldıklarını, 7 şüphelinin tutuklandığını, 6'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

        Yavuz, terörle mücadelede 2024 yılına göre gözaltı sayısı bakımından yüzde 10 oranında bir azalma meydana geldiğini, tutuklanan şahıslar bakımındansa yüzde 16,6 bir artış meydana geldiğini aktardı.

        Yavuz, narkotik suçlarla mücadelede 2025 yılında 619 operasyon yapıldığını, 908 şüphelinin yakalandığını, 150'sinin tutuklandığını ve 64 şüphelininse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

        Yavuz, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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