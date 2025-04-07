Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini paylaştı

Yavuz, terörle mücadelede 2024 yılına göre gözaltı sayısı bakımından yüzde 10 oranında bir azalma meydana geldiğini, tutuklanan şahıslar bakımındansa yüzde 16,6 bir artış meydana geldiğini aktardı.

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