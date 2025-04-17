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        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı açıldı

        Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:20
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        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı açıldı
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        Malatya'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 6 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı başladı.

        Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İnönü Üniversitesinin ev sahipliğindeki İpekyolu Kariyer Fuarı'nın Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

        Kişisel gelişimin önemine değinen Yavuz, "Sadece üniversite kitaplarını okuyarak, not alarak mezun olduğunuzda bilin ki sizi iyi bir gelecek beklemiyor. Kaç yıl eğitim alıyorsanız, kendinize mutlaka yatırım yapın, dil öğrenin, 24 saat çok uzun bir süre. Eğer mühendislik okuyorsanız mutlaka dil bilmelisiniz, iyi bir yerde staj yaparak kendinizi geliştirmelisiniz." diye konuştu.

        Yavuz, Türkiye'de son 20 yılda teknolojiye inanılmaz bir yatırım yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Devletimiz yatırım yapmaya devam ediyor, Milli Teknoloji Hamlesi bizim kurtuluşumuzdur. Sanayi devrimini yapamadık, başımıza gelmedik bela kalmadı, bundan kurtulmanın yolu bilim ve teknolojiye yatırımdır yani AR-GE'dir. Bu çağ dijital çağdır, bu çağı ıskalarsak çok daha büyük acılar ile yüzleşmek zorunda kalırız. Nutuk ve slogan atmanın topluma bir faydası olmadığını öğrenmiş bir kuşağız. O yüzden yapmamız gereken bilim, sanayi ve teknolojiye yatırım yapmak. Bilim, sanayi ve teknoloji yolunda koşanların yanında olmak."

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da açılış töreninde selamlama konuşması yaptı.

        Fuarın açılışına, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuardaki stantları inceledi.

        Genç yetenekleri kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturacak fuar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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