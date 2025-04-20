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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:38
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Ulusoy (Dk. 86 Eymen Avcı), Murat Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Kerem Altunışık (Dk. 81 Mehmet Yılmaz), Halil Atcı (Dk. 46 Muhammed Gök), Umut Tanış, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Ömer Ataş), Enes Savucu

        Adanaspor: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Çelik), Yusuf Can Esendemir, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Feyzi Yıldırım, Elias Durmaz (Dk. 46 Emir Can Aksu), Yasin Arda Midiliç (Dk. 76 Azer İpek), Doğukan Emeksiz (Dk. 65 Burhan Tuzun), Endri Çekiçi (Dk. 81 Candeias), Orkan Çınar, Metehan Altunbaş

        Goller: Dk. 8 Orkan Çınar, Dk. 44 Endri Çekiçi (Penaltıdan), Dk. 45+1 Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Burhan Tuzun (Adanaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 41 Yiğit Ulaş (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Endri Çekiçi, Dk. 78 Azer İpek (Adanaspor), Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 58 Muhammet Ulusoy, Dk. 82 Murat Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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