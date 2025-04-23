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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:35
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada, 21 bin 672 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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