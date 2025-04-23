Hekimhan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.