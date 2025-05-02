Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi hayatını kaybetti, yaralanan D.Ç. ile A.B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.