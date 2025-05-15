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        Malatya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:18
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        Malatya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Barış Güzel idaresindeki 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Malatya-Adıyaman kara yolunda, R.S'nin kullandığı 44 ACM 922 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güzel, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

        Güzel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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