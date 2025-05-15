Malatya'da "Altın Başarı Ödülleri" sahiplerine verildi

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törende, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, "Başkanım Yanımda" projesi ile "Yılın En İyi Belediye Projesi" ödülü verildi. Geçit'in yerine ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay aldı.

Anadolu Ajansı