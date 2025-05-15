Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Malatya'da öğrencilerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gelecek buluşmaları" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aydın, yeni Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin oluşturacağını söyledi.

Gençlerle birlikte yol yürüyerek, geleceği birlikte inşa edeceklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve refah seviyesini yükseltmiş daha güçlü bir Türkiye. Özgürlükleri, demokrasiyi geliştirmiş, özümsemiş, her alanda küresel aktör olan bir Türkiye. Ciddi bir mesafeye geldik, çok iyi bir noktaya geldik. Düne göre bugün çok çok daha iyiyiz, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde bu coğrafyada sorunların çözülmesi artık mümkün değil. Türkiye'ye sorulmadan, Türkiye'nin fikri alınmadan bu coğrafyada artık hiçbir mesele çözülmüyor."

Aydın, yeni bir sürecin başında olduklarına işaret ederek, 40 yıllık bir terör meselesini kökten çözüp ülkenin toplumsal birliğini, bütünlüğünü milletle birlikte muhafaza edip devletin gücüne güç katacaklarını vurguladı.