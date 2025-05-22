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        İşitme engelli tekvandocunun ilk kez giyeceği milli formayla Tokyo'da hedefi altın madalya

        ORHAN YOLDAŞ - Doğuştan işitme engelli tekvandocu Zerda Polat, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:25
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        İşitme engelli tekvandocunun ilk kez giyeceği milli formayla Tokyo'da hedefi altın madalya
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        ORHAN YOLDAŞ - Doğuştan işitme engelli tekvandocu Zerda Polat, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi, doğuştan işitme engelli 19 yaşındaki Zerda Polat, 7 yaşından beri ilgilendiği tekvandoda birçok başarı elde etti.

        Zerda Polat, son olarak Antalya'da 22-23 Mart'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Milli takıma seçilen Zerda Polat, Elazığ'dan her gün antrenman yapmak için Malatya'da bulunan özel bir spor salonuna gidiyor.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefleyen Zerda Polat, haftanın her günü çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Hedefim şampiyon olmak"

        Zerda Polat, AA muhabirine, tekvandoyu çok sevdiğini ve onu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

        İlk kez milli formayı giyeceği için gururlu olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Milli takım seçmelerinde birinci oldum. Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Olimpiyatlara gideceğim için aşırı sevincim vardı ve bunu bastıramıyordum. Bastırmak da istemiyordum. Şampiyon olmak kolay değil, buralara kolay gelmiyoruz. Çok sevinçliyim. İlk defa olimpiyatlara katılıyorum, 19 yaşındayım ve çok heyecanlıyım. Hedefim şampiyon olmak. Şampiyonluğu elde ederek ülkemi, şehrimi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

        Antrenör Burak Çobanoğlu ise Zerda Polat'ın tekvandoyu çok sevdiğini ve antrenmanlarda hırslı davrandığını ifade etti.

        Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Çobanoğlu, "O çok azimli ve sporu seviyor. Emeklerinin mükafatını alarak Türkiye şampiyonu oldu. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak ve şampiyon olacak inşallah." diye konuştu.

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