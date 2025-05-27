Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgeye göre, K.A. (32) idaresindeki 44 FZ 959 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman karayolunun Kelhalil Mahallesi kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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