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        Malatya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:51
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        Malatya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kuyumcu görünümlü 3 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın vatandaşlara kredi kartı üzerinden faizli para verildiğini" belirledi.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 3 cep telefonu, 26 slip ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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