Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu

        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Malatya'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğleden sonra kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

        Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı.

        Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

        Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Battalgazi ilçesi Hanımınçifliği Mahallesi'ndeki Derme Sulama Kanalı'nın taşmasıyla bir evde göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla evde bulunan H.K. ile H.K. kurtarıldı, P.G. ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        Otomobile tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        Malatya'da tek katlı ev çöktü; 3 kişiyi ekipler kurtardı
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Malatya'da 77'den 7'ye Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
        Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda yetiştiricilere sahte para uyarısı
        Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda yetiştiricilere sahte para uyarısı
        Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
        Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü