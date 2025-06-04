Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendilin doğru seçilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, AA muhabirine, son yıllarda yüzey temizleyici, parfümlü ve sirkeli olarak üretilmeye başlayan ıslak mendillerin sık kullanımının cilt rahatsızlıklarını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Islak mendillerin halihazırda hijyen malzemesi olarak da kullanıldığını ifade eden Kalaycı, "Bu ürünlerin sık kullanımı ciltte birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip kişilerde birtakım sağlık problemleri oluşturabiliyor." dedi.

Kalaycı, şöyle konuştu:

"İçeriğinde birtakım kimyasal maddeler mevcut. Bunları alkol, paraben gibi koruyucular, koku maddeleri ve çeşitli dezenfektan maddeler olarak sayabiliriz. Bu tarz ürünler cilt bariyerini bozarak kuruluk ve bazen hasara yol açabiliyor. İçeriğinde bulunan bu maddelere karşı kişinin hassasiyeti var ise buna bağlı olarak cilt üzerinde alerjik kontakt dermatit dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Klinikte, ciltte kızarıklık, kaşıntı, sulantılı yaralar ve kabuklu yaralar şeklinde görebiliyoruz."