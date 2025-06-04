Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendilin doğru seçilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendilin doğru seçilmesi gerektiğini söyledi.

        Kalaycı, AA muhabirine, son yıllarda yüzey temizleyici, parfümlü ve sirkeli olarak üretilmeye başlayan ıslak mendillerin sık kullanımının cilt rahatsızlıklarını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

        Islak mendillerin halihazırda hijyen malzemesi olarak da kullanıldığını ifade eden Kalaycı, "Bu ürünlerin sık kullanımı ciltte birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip kişilerde birtakım sağlık problemleri oluşturabiliyor." dedi.

        Kalaycı, şöyle konuştu:

        "İçeriğinde birtakım kimyasal maddeler mevcut. Bunları alkol, paraben gibi koruyucular, koku maddeleri ve çeşitli dezenfektan maddeler olarak sayabiliriz. Bu tarz ürünler cilt bariyerini bozarak kuruluk ve bazen hasara yol açabiliyor. İçeriğinde bulunan bu maddelere karşı kişinin hassasiyeti var ise buna bağlı olarak cilt üzerinde alerjik kontakt dermatit dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Klinikte, ciltte kızarıklık, kaşıntı, sulantılı yaralar ve kabuklu yaralar şeklinde görebiliyoruz."

        - "Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır"

        Islak mendilin yaşamın her alanında kullanıldığını anlatan Kalaycı, bununla beraber birçok cilt rahatsızlığını tetiklediğini vurguladı.

        Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Kullanılacak ürünleri seçerken dermatolojik açıdan test edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var. Cilt bariyerini bozmayacak şekilde içeriğindeki ürünlerin PH değerinin 4,5 ile 5,5 arasında olan ürünleri tercih etmekte fayda var. Alkol, paraben ve koku içermeyen ürünleri tercih etmekte fayda var. Bebeklerde ve küçük çocuklarda eğer kullanacaksak ciltte problem yaşamamak adına saf su ve pamuktan oluşmuş mendilleri tercih etmekte fayda var. Bunların dışında ciltte bir problem oluyorsa kesinlikle ıslak mendil kullanımını bırakıp gerekli hallerde bir hekime başvurmamızda fayda var. Islak mendil günlük temizlik ürünleri değil, acil durumu kurtarmak adına kullanabileceğimiz ürünlerdir. Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır. Günlük temizliğimizi sağlarken su ve sabun kullanmakta fayda var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutlarının yapımı sürüyor
        Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutlarının yapımı sürüyor
        Başkan Er, Arapgir'i ziyaret etti
        Başkan Er, Arapgir'i ziyaret etti
        Malatya Valisi Yavuz'dan hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara il...
        Malatya Valisi Yavuz'dan hafriyat kamyonları ve mikser kaynaklı kazalara il...
        Malatya'da iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Malatya'da iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu ertelendi
        Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu ertelendi
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü