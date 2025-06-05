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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:20
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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 57 AAN 600 plakalı otomobil, Hasançelebi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan araç sürücüsü ile S.E. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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