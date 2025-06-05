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        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:34
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        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
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        Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Gaziantep'te Vali Vekili İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlıklarında şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kabirleri ziyaret için gelen şehit yakınlarıyla bayramlaşan Eker ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        - Adıyaman

        Adıyaman’da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte program düzenlendi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Yeni Mezarlık’taki şehitliği ziyaret etti.

        Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Bakan Yardımcısı Aydın, burada yaptığı açıklamada, şehitlere ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Türkiye’nin terörden yavaş yavaş arındığını belirten Aydın, "Bir daha terör olmayacak inşallah. Bir tek şehidimiz olmayacak, bir tek insanımızın burnu dahi kanamayacak inşallah. Bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı bir dönemdeyiz." dedi.

        - Malatya

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Kabirleri ziyaret için gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı vatandaşlar, mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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