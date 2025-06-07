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        Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:45
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        Malatya'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte konut ve iş yerlerinin hasar gördüğünü hatırlattı.

        Şehrin ayağa kalkması için herkesin önemli iş yaptığını dile getiren Yavuz, şehrin ayağa kalkmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

        Şehrin şantiyeye döndüğünü dört bir yandan binaların yükseldiğini aktaran Yavuz, "Binalar hızla yükseliyor, işin büyüklüğünü göstermek için söylemek isterim ki kırsalda şu an 984 lokasyonda şantiyemiz var. Eksiklerimiz ve göremediklerimiz tabi ki var. Eleştirileri dinlemeye ve gayretle çözmeye hep beraber gayret ediyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de selamlama konuşması yaptı.

        Programa 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, rektörler, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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