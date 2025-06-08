Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde, O.B. ile F.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan O.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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