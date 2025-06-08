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        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:21
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        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde, O.B. ile F.G. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Yaralanan O.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan F.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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