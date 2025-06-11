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        Depremde yıkılan Malatya Çarşısı'nda ilk teslimatlar temmuzda

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve Emlak Konut tarafından yeniden yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkez Projesi'nde ilk etap teslimatlarının temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:06
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        Depremde yıkılan Malatya Çarşısı'nda ilk teslimatlar temmuzda
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        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve Emlak Konut tarafından yeniden yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkez Projesi'nde ilk etap teslimatlarının temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

        Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, yapım çalışmalarının sürdürüldüğü Malatya Çarşı Projesi kapsamında Çevreyolu ve İnönü Caddesi'nde yer alan 4 ada ve 14 bloktan oluşan ilk teslimlerin temmuz ayında yapılacağını ifade etti.

        Proje kapsamında 457 dükkan, 241 ofis ve 94 konut yapıldığını belirten Babacan, temmuz ayında Şire Pazarı ve Kuyumcular Çarşısı'nda tamamlanan blokların hak sahiplerine verileceğini, tamamlanan diğer blokların da birkaç aylık periyotlarla sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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