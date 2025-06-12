Malatya Havalimanı mayıs ayında 70 bin 732 yolcuya hizmet verdi

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 496, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 505'e ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 177, dış hatlarda ise 555 olarak kayıtlara geçti.

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