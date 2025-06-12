Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Malatya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Pütürge ilçesine bağlı Taraksu Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen Bülent F., N.F. ile Ş.F. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Bülent F. ile N.F'nin yaralandığı olay nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bülent F. kurtarılamadı, N.F. ise buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Ekipler, kaçan Ş.F'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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