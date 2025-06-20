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        Bakan Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:17
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        Bakan Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

        Bakan Güler bu kapsamda, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile Malatya Valiliğini ziyaret etti; Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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